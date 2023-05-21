Зеленский сравнил разрушенные украинские города с Хиросимой после ядерного удара

Цитата

"Хотя враг применяет не ядерное оружие – руины наших городов, которые сожжены дотла российскими бомбами и артиллерией, похожи на то, что я только что здесь (в Хиросиме, - ред.) видел. Для меня честь здесь быть, в этом музее мира. Большое спасибо за такую возможность", - заявил президент.

Детали

Зеленский отметил, что Хиросима смогла восстановиться после ужасной трагедии, и украинцы мечтают тоже восстановить разрушенные войной города и села.

"Мы мечтаем вернуть наши территории так же, как вернули наши северные территории, которые были оккупированы россией. Мы должны вернуть и восточные, и южные территории. Мы мечтаем вернуть наших людей, которые в российском плену - военнопленные, гражданские взрослые и украденные дети. Мы мечтаем победить и мечтаем вернуть мир после победы", - подчеркнул он.

Дополнение

Зеленский прокомментировал ситуацию в Бахмуте Донецкой области. Отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции по результатам визита на сами «Группы семи» он заявил, что украинские военные находятся в Бахмуте и что город «не охвачен российской федерацией».



