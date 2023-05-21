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Зеленський: українські військові перебувають у Бахмуті і виконують там важливе завдання

Зеленський: українські військові перебувають у Бахмуті і виконують там важливе завдання

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію в Бахмуті Донецької області. Відповідаючи на запитання журналістів на пресконференції за результатами візиту на самі «Групи семи» він заявив, що українські військові перебувають у Бахмуті і що місто «не охоплене російською федерацією», передає кореспондент УНН.

Зеленський наголосив, що Україна не кидає своїх людей вмирати – люди найцінніший скарб, а українські військові у Бахмуті виконують важливі завдання. Він також додав, що знає про те, що відбувається у місті, але не може розкривати усі деталі.

Цитата

«І немає ніяких непорозумінь, я чітко розумію, що відбувається в Бахмуті і ми всі чітко розуміємо для чого все це відбувається. Я не можу ділитися з вами тактичними поглядами наших військових, нашої тактикою. Але на сьогодні ми бачимо, що країна, яка в десятки разів більше за нас, не може виграти цю війну і ми розуміємо, що ще трошки і ми будемо перемагати. І тому ми діємо так, як ми діємо, цінуючи життя людей. Найскладніше, якщо б в Бахмуті була б якась військово-тактична помилка і люди могли б бути в оточенні, але військові знають, як діяти щоб наші люди не попали в полон до ворога. Сьогодні вони виконують дуже важливе завдання, сьогодні вони знаходяться в Бахмуті. В яких точках – ділитися не буду, але це говорить про те що Бахмут не охоплений сьогодні російською федерацією – ніяких двох або трьох тлумачень цьому не може бути», - сказав глава держави.

Додамо

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила про ситуацію в місті станом на 21 травня. За її словами ворогу не вдалось оточити Бахмут і вони втратили частину панівних висот довкола міста.

Раніше

Ватажок угруповання “ПВК вагнер” Євген пригожин заявив про нібито “повне взяття” Бахмута. Водночас у ЗСУ заяву найманців спростували.

Як повідомили Сили спеціальних операцій ЗСУ, у Бахмуті жорстокі бої йдуть за кожен метр. У Міноборони 19 травня вказували, що на цьому напрямку ворог не може перемагати якістю, тому бере кількістю. Зокрема, ворог збільшив присутність військ на Бахмутському напрямку на кілька тисяч осіб і намагається використати перевагу у важкій артилерії та кількості снарядів.

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