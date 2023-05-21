Ситуація в Бахмуті: пояснення Міноборони та ЗСУ

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КИЇВ. 21 травня. УНН. Ворогу не вдалось оточити Бахмут і вони втратили частину панівних висот довкола міста. Про те у своєму Телеграм-каналі заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, повідомляє УНН.

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“Тобто, просування наших військ у передмісті по флангам, яке і зараз триває, дуже сильно ускладнює ворогу знаходження у Бахмуті. Наші війська взяли місто у напівоточення, що дає нам можливість знищувати ворога. Тому, ворогу, у тій частині міста яку він контролює, доводиться оборонятись”, — пояснила Маляр.

Вона додала, що наші оборонці зберігають контроль над промисловими та інфраструктурними об‘єктами та приватним сектором Бахмута у районі “Літак”.

Водночас речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий підтвердив інформацію про те, що місто практично повністю знищене ударами ворога.

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“Президент правильно сказав — місто по суті знесено з лиця землі. Ворог щоденно масовими ударами артилерії, авіації знищує, і наші підрозділи повідомляють, що ситуація вкрай важка. Наші військові тримають фортифікаційні споруди і декілька приміщень південно-західної частини міста. Йдуть важкі бої”, — зазначив він у коментарі Суспільному.

За словами Череватого, росія приділяє Бахмуту забагато символічного значення.

“Росія привертає увагу до цього Бахмуту, ніби вони взяли Дніпро. Насправді не взяли до кінця. Місто знищене, ніякої військової і навіть політичної користі воно їм не несе. Взяти за 9 місяців районний центр — не взяли. Ми намагаємось тиснути на флангах, не давати їм спокою і за можливості контратакувати”, — додав речник.

Раніше

Ватажок угруповання “ПВК вагнер” Євген пригожин заявив про нібито “повне взяття” Бахмута. Водночас у ЗСУ заяву найманців спростували.

Як повідомили Сили спеціальних операцій ЗСУ, у Бахмуті жорстокі бої йдуть за кожен метр. У Міноборони 19 травня вказували, що на цьому напрямку ворог не може перемагати якістю, тому бере кількістю.

Зокрема, ворог збільшив присутність військ на Бахмутському напрямку на кілька тисяч осіб і намагається використати перевагу у важкій артилерії та кількості снарядів.

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