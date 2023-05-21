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Президент Зеленський спростував взяття Бахмута – речник

Президент Зеленський спростував взяття Бахмута – речник

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 травня. УНН. Прессекретер Президента Володимира Зеленського Сергій Нікіфоров пояснив відповідь Голови Держави у коментарі журналістам щодо “втрати українськими військами міста Бахмут”, додавши, що Зеленський навпаки – спростував взяття населеного пункта, передає УНН.

Деталі

Так, Нікіфоров у своєму Facebook написав роз’яснення щодо відповіді Президента.

“Reporter’s question: “Russians said they have taken Bakhmut” (питання репортера: росіяни кажуть, що вони захопили Бахмут – ред.) President’s reply: “I think no” (відповідь Президента: я думаю, що ні. Таким чином президент заперечив взяття Бахмута”, – написав Нікіфоров.

Доповнення

Інформаційна агенція Reuters повідомила, що Президент України Володимир Зеленський підтвердив інформацію про те, що українські війська втратили місто Бахмут.

Раніше Ватажок угруповання «ПВК вагнер» Євген пригожин заявив про нібито «повне взяття» Бахмута. Водночас у ЗСУ заяву найманців спростували.

Як повідомили Сили спеціальних операцій ЗСУ, у Бахмуті жорстокі бої йдуть за кожен метр. У Міноборони 19 травня вказували, що на цьому напрямку ворог не може перемагати якістю, тому бере кількістю.

Російські окупанти підтягують на Бахмутський напрямок повітряно-десантні, мотострілецькі підрозділи, а також деякі спецпідрозділи. За добу 19 - 20 травня відбулося 17 бойових зіткнень, унаслідок яких загинуло 92 військових рф, ще 156 дістали поранення, розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

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