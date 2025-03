Президент Зеленский опроверг взятие Бахмута - спикер

Детали

Никифоров в своем Facebook написал разъяснение относительно ответа Президента.

“Reporter’s question: “Russians said they have taken Bakhmut” (вопрос репортера: россияне говорят, что они захватили Бахмут – ред.) President’s reply: “I think no” (ответ Президента: я думаю, что нет. Таким образом президент отрицал взятие Бахмута”,– написал Никифоров.

Дополнение

Информационное агентство Reuters сообщило, что Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию о том, что украинские войска потеряли город Бахмут.

Ранее Главарь группировки «ЧВК вагнер» евгений пригожин заявил о якобы «полном взятии» Бахмута. В то же время в ВСУ заявление наемников опровергли.

Как сообщили Силы специальных операций ВСУ, в Бахмуте жестокие бои идут за каждый метр. В Минобороны 19 мая указывали, что на этом направлении враг не может побеждать качеством, поэтому берет количеством.

Российские оккупанты подтягивают на Бахмутское направление воздушно-десантные, мотострелковые подразделения, а также некоторые спецподразделения. За сутки 19 - 20 мая произошло 17 боевых столкновений, в результате которых погибло 92 военных рф, еще 156 получили ранения, рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.