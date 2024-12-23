Количество убитых и раненых военных КНДР на Курщине превышает уже 3 тыс. человек - Зеленский
Киев • УНН
По предварительным данным, количество убитых и раненых военных КНДР на Курщине превышает 3 тысячи человек. Президент предупредил о рисках дальнейшего увеличения военной помощи от Северной Кореи России.
Количество убитых и раненых северокорейских военных на Курщине, по предварительным данным, превышает уже 3 тысячи человек. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский после заседания Ставки, передает УНН.
"Был сегодня также доклад Главкома Сырского по фронту и районам проведения Курской операции. Есть риски направления дополнительного количества солдат и военной техники для российской армии от Северной Кореи, и будут наши ощутимые ответы на это. Сейчас, по предварительным данным, количество убитых и раненых северокорейских военных на Курщине превышает уже 3 тысячи человек", - сообщил Зеленский.
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По его словам, важно, чтобы мир понимал, что риск дестабилизации вокруг Корейского полуострова и в соседних регионах и акваториях увеличивается пропорционально росту сотрудничества между москвой и Пхеньяном.
"Передача опыта современной войны и распространение военных технологий из россии - это глобальная угроза. Для мира цена восстановления стабильности всегда значительно выше, чем цена эффективного давления на тех, кто дестабилизирует ситуацию и разрушает жизнь", - резюмировал Зеленский.
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