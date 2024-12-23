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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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КНДР скорее всего готовится передать России дроны-камикадзе и дополнительные войска, - корейская разведка

КНДР скорее всего готовится передать России дроны-камикадзе и дополнительные войска, - корейская разведка

Киев  •  УНН

 • 12897 просмотра

Разведка Южной Кореи сообщает о подготовке КНДР к отправке дополнительных войск и дронов-камикадзе в Россию. Предоставленная военная помощь будет использована в войне против Украины.

Северная Корея, скорее всего, готовится развернуть дополнительные войска в России и предоставить Кремлю военную технику, включая дроны-камикадзе. Кремль использует предоставленный Пхеньяном контингент и оружие в войне против Украины. Об этом сообщает Yonhap News Agency, пишет УНН.

Детали

Соответствующая оценка со стороны разведывательных служб Республики Корея (Южная Корея) была сделана в связи с данными Сеула об отправке КНДР тысяч солдат в Россию, ведущую широкомасштабную военную агрессию против Украины и с потерями среди северокорейских военнослужащих в ходе боев.

По данным южнокорейского разведывательного агентства, количество жертв среди военных КНДР оценивается в настоящее время примерно в 1100 человек (не уточняется - речь идет о погибших или раненых, или в целом о санитарных и летательных потерях вместе).

"Комплексная оценка многочисленных разведывательных данных показывает, что Северная Корея готовится к ротации или увеличению развертывания войск (в России), в то время как поставляет 240-миллиметровые пусковые установки залпового огня и 170-мм самоходную артиллерию", - говорится в заявлении. единого комитета начальников штабов Южной Кореи (JCS) в понедельник, 23 декабря.

В южнокорейском военном ведомстве также рассказали о "некоторых признаках" того, что Северная Корея переходит к производству и поставкам дронов-камикадзе, которые "впервые были представлены во время инспекции Ким Чен Ина (лидера КНДР) в ноябре".

В Объединенном комитете начштабов Южной Кореи объяснили этот шаг усилиями Пхеньяна получить практический опыт ведения войны и модернизировать свою систему обычных вооружений.

В прошлом месяце государственные СМИ Северной Кореи сообщили, что Ким Чен Ын наблюдал за испытаниями разных типов беспилотных летательных аппаратов-камикадзе.

Северокорейский диктатор тогда также призвал к полномасштабному производству такого типа вооружения, которое становится все более важным в современной войне из-за своей экономической эффективности.

"Сварщики" и "кровельщики": россия выдает военным КНДР фальшивые документы22 дек. 2024, 20:00 • 32887 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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