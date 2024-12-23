КНДР скорее всего готовится передать России дроны-камикадзе и дополнительные войска, - корейская разведка
Киев • УНН
Разведка Южной Кореи сообщает о подготовке КНДР к отправке дополнительных войск и дронов-камикадзе в Россию. Предоставленная военная помощь будет использована в войне против Украины.
Северная Корея, скорее всего, готовится развернуть дополнительные войска в России и предоставить Кремлю военную технику, включая дроны-камикадзе. Кремль использует предоставленный Пхеньяном контингент и оружие в войне против Украины. Об этом сообщает Yonhap News Agency, пишет УНН.
Детали
Соответствующая оценка со стороны разведывательных служб Республики Корея (Южная Корея) была сделана в связи с данными Сеула об отправке КНДР тысяч солдат в Россию, ведущую широкомасштабную военную агрессию против Украины и с потерями среди северокорейских военнослужащих в ходе боев.
По данным южнокорейского разведывательного агентства, количество жертв среди военных КНДР оценивается в настоящее время примерно в 1100 человек (не уточняется - речь идет о погибших или раненых, или в целом о санитарных и летательных потерях вместе).
"Комплексная оценка многочисленных разведывательных данных показывает, что Северная Корея готовится к ротации или увеличению развертывания войск (в России), в то время как поставляет 240-миллиметровые пусковые установки залпового огня и 170-мм самоходную артиллерию", - говорится в заявлении. единого комитета начальников штабов Южной Кореи (JCS) в понедельник, 23 декабря.
В южнокорейском военном ведомстве также рассказали о "некоторых признаках" того, что Северная Корея переходит к производству и поставкам дронов-камикадзе, которые "впервые были представлены во время инспекции Ким Чен Ина (лидера КНДР) в ноябре".
В Объединенном комитете начштабов Южной Кореи объяснили этот шаг усилиями Пхеньяна получить практический опыт ведения войны и модернизировать свою систему обычных вооружений.
В прошлом месяце государственные СМИ Северной Кореи сообщили, что Ким Чен Ын наблюдал за испытаниями разных типов беспилотных летательных аппаратов-камикадзе.
Северокорейский диктатор тогда также призвал к полномасштабному производству такого типа вооружения, которое становится все более важным в современной войне из-за своей экономической эффективности.
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