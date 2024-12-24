Украинская каратистка Анжелика Терлюга впервые стала мамой
Киев • УНН
Серебряный призер Олимпиады-2020 Анжелика Терлюга стала мамой. 21 декабря спортсменка родила дочь, которую назвали Николь.
Серебряный призер Олимпиады-2020 по каратэ Анжелика Терлюга впервые стала мамой. О появлении на свет дочери спортсменка сообщила в своем Instagram, пишет УНН.
- Самое большое счастье - это держать в руках целый мир, - написала Терлюга, опубликовав фото с ножками младенца.
Как отметила спортсменка, дочь родилась 21 декабря. Девочку назвали Николь. Лицо крохи молодая мама пока не показывает своим подписчикам.
Напомним
Актриса Анна Сагайдачная сообщила о рождении дочери от нового избранника. Это второй ребенок для актрисы, которая в 2023 году развелась с первым мужем, от которого имеет сына.