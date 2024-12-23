Суд планирует избрание меры пресечения нардепу Тищенко 6 января
Киев • УНН
Бабушкинский райсуд Днепра перенесет избрание меры пресечения нардепу Тищенко на 6 января из-за его отсутствия на заседании. Тищенко не явился из-за выявленной ишемической болезни сердца, хотя был обязан присутствовать.
Бабушкинский райсуд Днепра планирует избрание меры пресечения нардепу Николаю Тищенко 6 января. Сегодня истекает срок его круглосуточного домашнего ареста. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Суспільне.
«По итогам судебного заседания экс-полицейскому Богдану Писаренко продлили меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца. Николаю Тищенко меру пресечения будут избирать на следующем заседании, 6 января, сообщили корреспонденты из зала суда», - говорится в сообщении.
Сообщается, что в суде отметили, что сегодня истекает срок меры пресечения у Тищенко.
«Прокурору надо будет инициировать вопрос об уважительности причины (отсутствия в зале суда - ред.), потому что если кто-то идет в больницу делать прививки, делать анализы, или кому-то стало плохо после выходных, и увеличивается с тем давление, это не уважительная причина. Суду надо будет установить уважительность причины. Если сторона защиты не предоставит уважительность причины отсутствия во время судебного заседания, то суд имеет право и это законом определено, рассмотреть ходатайство об избрании меры защиты без его участия», - сказал адвокат потерпевшего Виталий Коломиец.
Дополнение
Сегодня, 23 декабря, в Бабушкинском райсуде Днепра продолжилось заседание по делу нардепа Николая Тищенко и бывшего бойца спецподразделения «Кракен» Дмитрия Мазохи.
Тищенко несмотря на свое обещание не явился сегодня на судебное заседание в Днепре.
Прокурор заявил, что Тищенко не явился в суд из-за того, что у него якобы обнаружили ишемическую болезнь сердца.
20 декабря сообщалось, что в Бабушкинском райсуде Днепра началось заседание по делу нардепа Николая Тищенко.
На заседании отмечалось, что 23 декабря Тищенко и экс-полицейский Богдан Писаренко обязаны явиться лично в Бабушкинский районный суд Днепра.
Тищенко и бывшего полицейского Писаренко обвиняют в незаконном лишении свободы Дмитрия Мазохи - ветерана войны и бывшего бойца спецподразделения «Kraken».
Дело Тищенко передали в суд в декабре.