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Суд планирует избрание меры пресечения нардепу Тищенко 6 января

Суд планирует избрание меры пресечения нардепу Тищенко 6 января

Киев  •  УНН

 • 2706 просмотра

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Бабушкинский райсуд Днепра перенесет избрание меры пресечения нардепу Тищенко на 6 января из-за его отсутствия на заседании. Тищенко не явился из-за выявленной ишемической болезни сердца, хотя был обязан присутствовать.

Бабушкинский райсуд Днепра планирует избрание меры пресечения нардепу Николаю Тищенко 6 января. Сегодня истекает срок его круглосуточного домашнего ареста. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Суспільне.

«По итогам судебного заседания экс-полицейскому Богдану Писаренко продлили меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца. Николаю Тищенко меру пресечения будут избирать на следующем заседании, 6 января, сообщили корреспонденты из зала суда», - говорится в сообщении.

Сообщается, что в суде отметили, что сегодня истекает срок меры пресечения у Тищенко.

«Прокурору надо будет инициировать вопрос об уважительности причины (отсутствия в зале суда - ред.), потому что если кто-то идет в больницу делать прививки, делать анализы, или кому-то стало плохо после выходных, и увеличивается с тем давление, это не уважительная причина. Суду надо будет установить уважительность причины. Если сторона защиты не предоставит уважительность причины отсутствия во время судебного заседания, то суд имеет право и это законом определено, рассмотреть ходатайство об избрании меры защиты без его участия», - сказал адвокат потерпевшего Виталий Коломиец.

Дополнение

Сегодня, 23 декабря, в Бабушкинском райсуде Днепра продолжилось заседание по делу нардепа Николая Тищенко и бывшего бойца спецподразделения «Кракен» Дмитрия Мазохи.

Тищенко несмотря на свое обещание не явился сегодня на судебное заседание в Днепре.

Прокурор заявил, что Тищенко не явился в суд из-за того, что у него якобы обнаружили ишемическую болезнь сердца.

20 декабря сообщалось, что в Бабушкинском райсуде Днепра началось заседание по делу нардепа Николая Тищенко.

На заседании отмечалось, что 23 декабря Тищенко и экс-полицейский Богдан Писаренко обязаны явиться лично в Бабушкинский районный суд Днепра.

Тищенко и бывшего полицейского Писаренко обвиняют в незаконном лишении свободы Дмитрия Мазохи - ветерана войны и бывшего бойца спецподразделения «Kraken».

Дело Тищенко передали в суд в декабре.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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