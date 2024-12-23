Украина готова к поставкам продовольствия Сирии - Зеленский

Украина обязательно поддержит народ Сирии в продовольственной безопасности. Все необходимые для этого решения с украинской стороны приняты, Киев готов к поставкам продовольствия. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский по результатам Ставки, передает УНН.

«Провел заседание Ставки. Детально проработали работу с Сирией после падения Асада и его бегства. Докладывали сегодня разведки - Служба внешней разведки и ГУР, - министры обороны и иностранных дел Украины. Определяемся с нашей стратегией, конкретными шагами. Украина заинтересована в стабилизации ситуации в Сирии и в целом в регионе и будет поддерживать необходимые усилия партнеров», - написал Зеленский.

Он отметил, что Украина считает, что принципиально для безопасности народа Сирии и в целом региона убрать любое российское присутствие из Сирии.

«Мы благодарны каждой стране и каждому лидеру, которые сейчас готовы помогать обществу Сирии восстановить нормальную жизнь и построить эффективные государственные институты. Мы обязательно поддержим народ Сирии в продовольственной безопасности. Все необходимые для этого решения с нашей стороны приняты, Украина готова к поставкам продовольствия. Готовы работать с представителями сирийского народа для исправления ошибок режима Асада, в частности, в отношении Украины и всей Европы.

Дополнение

Ранее МИД сообщал, что Украина детально прорабатывает предложение по поддержке продовольственной безопасности Сирии и помощи ее народу.