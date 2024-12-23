Почти 70% украинцев поддерживают вступление в ЕС: результаты опроса

ukenru
Эксклюзив
"Это возвращение к советским временам коррупции" - Олег Климов о предложениях квотирования лекарств
14:29 • 38593 просмотра

"Это возвращение к советским временам коррупции" - Олег Климов о предложениях квотирования лекарств

Эксклюзив
Темпы украинизации замедлились, в частности из-за русификации медиапространства - Кремень
13:37 • 69493 просмотра

Темпы украинизации замедлились, в частности из-за русификации медиапространства - Кремень

В Украине начались аварийные отключения света: какие регионы
12:48 • 76595 просмотра

В Украине начались аварийные отключения света: какие регионы

Эксклюзив
"Чувствуем себя массовкой". Во Всеукраинской фармацевтической палате пожаловались, что законодатели принимают решения без обсуждения с профессиональным сообществом
12:42 • 79580 просмотра

"Чувствуем себя массовкой". Во Всеукраинской фармацевтической палате пожаловались, что законодатели принимают решения без обсуждения с профессиональным сообществом

Эксклюзив
Центр позвоночника в Броварах: история успеха и заботы о здоровье громады
12:21 • 102033 просмотра

Центр позвоночника в Броварах: история успеха и заботы о здоровье громады

Эксклюзив
"Поиздевались не только над "Укртатнафтой": экс-глава налоговой Хмельницкой области о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
 • 79133 просмотра

"Поиздевались не только над "Укртатнафтой": экс-глава налоговой Хмельницкой области о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Эксклюзив
"Стоимость среднего продуктового набора в этом году выросла на 13-14%": эксперт рассказал, почему подорожали продукты и что будет дальше
 • 100518 просмотра

"Стоимость среднего продуктового набора в этом году выросла на 13-14%": эксперт рассказал, почему подорожали продукты и что будет дальше

Эксклюзив
Марс ретроградный – сохраняйте спокойствие. Гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 23 по 29 декабря
 • 95952 просмотра

Марс ретроградный – сохраняйте спокойствие. Гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 23 по 29 декабря

Эксклюзив
Рождество по-украински: как сохранились и возрождаются традиции предков
 • 144081 просмотра

Рождество по-украински: как сохранились и возрождаются традиции предков

Эксклюзив
Политологи назвали главные вызовы для Украины в 2025 году
 • 168487 просмотра

Политологи назвали главные вызовы для Украины в 2025 году

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Дженнифер Лопес раскрыла неожиданную правду о разводе с Беном Аффлеком

Дженнифер Лопес раскрыла неожиданную правду о разводе с Беном Аффлеком

 • 106690 просмотра
Новый фильм о Джеймсе Бонде выйдет не скоро: конфликт между Барбарой Брокколи и Amazon

Новый фильм о Джеймсе Бонде выйдет не скоро: конфликт между Барбарой Брокколи и Amazon

10:21 • 90582 просмотра
Рождественские суеверия и приметы

Рождественские суеверия и приметы

10:42 • 106312 просмотра
Отличная оценка для главы АРМА Думы: талант или пиар

Отличная оценка для главы АРМА Думы: талант или пиар

11:21 • 103516 просмотра
Рецепты рождественских напитков: чем согреться на Сочельник - от узвара до эг-нога

Рецепты рождественских напитков: чем согреться на Сочельник - от узвара до эг-нога

13:38 • 63972 просмотра
публикации
Рецепты рождественских напитков: чем согреться на Сочельник - от узвара до эг-нога

Рецепты рождественских напитков: чем согреться на Сочельник - от узвара до эг-нога

13:38 • 63972 просмотра
Центр позвоночника в Броварах: история успеха и заботы о здоровье громады

Центр позвоночника в Броварах: история успеха и заботы о здоровье громады
Эксклюзив

12:21 • 102033 просмотра
Отличная оценка для главы АРМА Думы: талант или пиар

Отличная оценка для главы АРМА Думы: талант или пиар

11:21 • 103516 просмотра
Рождественские суеверия и приметы

Рождественские суеверия и приметы

10:42 • 106312 просмотра
Рождество по-украински: как сохранились и возрождаются традиции предков

Рождество по-украински: как сохранились и возрождаются традиции предков
Эксклюзив

 • 144081 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Михаэль Шумахер станет дедушкой: дочь Джина ждет первенца

Михаэль Шумахер станет дедушкой: дочь Джина ждет первенца

15:27 • 10989 просмотра
В Австралии умер знаменитый крокодил, который снялся в легендарном фильме

В Австралии умер знаменитый крокодил, который снялся в легендарном фильме

13:12 • 29770 просмотра
Новый фильм о Джеймсе Бонде выйдет не скоро: конфликт между Барбарой Брокколи и Amazon

Новый фильм о Джеймсе Бонде выйдет не скоро: конфликт между Барбарой Брокколи и Amazon

10:21 • 90582 просмотра
Дженнифер Лопес раскрыла неожиданную правду о разводе с Беном Аффлеком

Дженнифер Лопес раскрыла неожиданную правду о разводе с Беном Аффлеком

 • 106690 просмотра
Пять волшебных фильмов о Рождестве: что посмотреть на праздники

Пять волшебных фильмов о Рождестве: что посмотреть на праздники

 • 104146 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Почти 70% украинцев поддерживают вступление в ЕС: результаты опроса

Почти 70% украинцев поддерживают вступление в ЕС: результаты опроса

Киев  •  УНН

 • 6658 просмотра

Read in English

69% украинцев поддерживают вступление в ЕС, что на 14% больше чем в феврале 2022 года. Наибольшая поддержка среди молодежи и жителей западных и центральных областей.

Фонд «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива вместе с социологической службой Центра Разумкова поделились результатами опроса, который показал, что 69% украинцев считают лучшим интеграционным направлением для Украины вступление в ЕС, пишет УНН.    

Детали 

Поддержка вступления в Европейский Союз достигла рекордного уровня за весь период мониторинга Фонда «Демократические инициативы»: 69% опрошенных поддерживают европейскую интеграцию Украины, что на 14 процентных пунктов больше, чем в феврале 2022 года. Идею не присоединяться ни к одному союзу поддержали 18% респондентов

- отмечают в Фонде «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива.

Респонденты от 18 до 49 лет на 11,5% чаще сообщали о поддержке вступления в Европейский Союз по сравнению с теми, кому за 50 лет.

Респонденты, которые до полномасштабного вторжения проживали в центральных и западных областях, на 16% чаще поддерживали евроинтеграцию, чем жители южных и восточных областей.

Опрошенные, живущие за чертой бедности, на 18% реже выступали за вступление Украины в ЕС, чем бедные и условно состоятельные респонденты.

Напомним 

Согласно опросу Международного республиканского института в Украине (IRI) украинцы по-прежнему решительно поддерживают членство Украины в ЕС и НАТО, причем, согласно опросу Международного республиканского института, поддержка ЕС колеблется от 91% до 49%, а НАТО - от 87% до 43% в разных городах 

Алина Волянская

Алина Волянская

Обществополитика
natoNATO
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
ukrainaУкраина