Почти 70% украинцев поддерживают вступление в ЕС: результаты опроса
Киев • УНН
69% украинцев поддерживают вступление в ЕС, что на 14% больше чем в феврале 2022 года. Наибольшая поддержка среди молодежи и жителей западных и центральных областей.
Фонд «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива вместе с социологической службой Центра Разумкова поделились результатами опроса, который показал, что 69% украинцев считают лучшим интеграционным направлением для Украины вступление в ЕС, пишет УНН.
Детали
Поддержка вступления в Европейский Союз достигла рекордного уровня за весь период мониторинга Фонда «Демократические инициативы»: 69% опрошенных поддерживают европейскую интеграцию Украины, что на 14 процентных пунктов больше, чем в феврале 2022 года. Идею не присоединяться ни к одному союзу поддержали 18% респондентов
Респонденты от 18 до 49 лет на 11,5% чаще сообщали о поддержке вступления в Европейский Союз по сравнению с теми, кому за 50 лет.
Респонденты, которые до полномасштабного вторжения проживали в центральных и западных областях, на 16% чаще поддерживали евроинтеграцию, чем жители южных и восточных областей.
Опрошенные, живущие за чертой бедности, на 18% реже выступали за вступление Украины в ЕС, чем бедные и условно состоятельные респонденты.
Напомним
Согласно опросу Международного республиканского института в Украине (IRI) украинцы по-прежнему решительно поддерживают членство Украины в ЕС и НАТО, причем, согласно опросу Международного республиканского института, поддержка ЕС колеблется от 91% до 49%, а НАТО - от 87% до 43% в разных городах