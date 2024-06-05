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Більшість українців підтримують вступ України до НАТО та ЄС - опитування IRI

Більшість українців підтримують вступ України до НАТО та ЄС - опитування IRI

Київ • УНН

 • 25189 перегляди

Незважаючи на триваючу війну, українці як і раніше рішуче підтримують членство України в ЄС і НАТО, причому, згідно з опитуванням Міжнародного республіканського інституту, підтримка ЄС коливається від 91% до 49%, а НАТО-від 87% до 43% в різних містах.

На тлі війни українці досі підтримують ідеї щодо вступу України до НАТО та Європейського Союзу. Про це свідчить опитування Міжнародного республіканського інституту в Україні (IRI), передає УНН.

Деталі 

Як заявили, в IRI українці продовжують прагнути вступу до ЄС і НАТО. Підтримка членства в ЄС коливається від 91% до 72% серед мешканців міст, які не знаходяться на передовій війни. Підтримка членства в НАТО коливається від 87% до 64% серед тієї ж групи.

Українці вважають, що тісніші зв’язки з ЄС і НАТО відповідають їхнім інтересам, як показало наше опитування

– пояснює директор IRI у Євразії Стівен Нікс.

Таким чином, якби сьогодні відбувся референдум щодо вступу України до НАТО, найбільше прихильників вступу було б у Львові (87%), Івано-Франківську (85%) і Тернополі (83%). Найменше — у Дніпрі (56%), Харкові (55%) та Одесі (43%).

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Членство в ЄС найбільше підтримують у Львові (91%), Рівному (88%) та Івано-Франківську (87%). Найменше — також у Дніпрі (62%), Харкові (61%) та Одесі (49%).

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Доповнення

Динаміка відповідей свідчить, що кількість прихильників вступу до ЄС НАТО в усіх містах України зросла з 2015 року, але знизилася, якщо порівнювати з 2023 роком.

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Довідково

Опитування проводила Соціологічна група "Рейтинг" на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Дослідження відбулося у 21 місті України (Київ та усі обласні центри, де безпекова ситуація дозволяла провести дослідження).

Опитування тривало з 13 квітня по 14 травня 2024 року за допомогою face-to-face інтерв'ю вдома в респондентів. Вибірка складалася з 16,800 громадян віком від 18 років і старше. Отримані дані у кожному місті були зважені за статтю та віком.

Нагадаємо

НАТО планує запропонувати Україні пакет заходів безпеки на щорічному саміті альянсу, який пройде цього літа у Вашингтоні. Втім, як очікується, не прийме давнє прохання країни про вступ до альянсу на тлі вторгнення росії. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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