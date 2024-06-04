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НАТО представить безпековий пакет для України як "міст" до членства - ЗМІ

НАТО представить безпековий пакет для України як "міст" до членства - ЗМІ

Київ • УНН

 • 18134 перегляди

НАТО планує запропонувати Україні пакет заходів безпеки на своєму майбутньому саміті, який послужить "мостом" до можливого членства, але не гарантує негайного вступу.

НАТО планує запропонувати Україні пакет заходів безпеки на щорічному саміті альянсу, який пройде цього літа у Вашингтоні. Втім, як очікується, не прийме давнє прохання країни про вступ до альянсу на тлі вторгнення росії. Про це повідомляє Defense News, передає УНН

Деталі 

За словами посла США в НАТО Джуліанни Сміт, крім представлення безпекового пакета у липні, приблизно 32 країни завершують роботу над низкою двосторонніх угод щодо підтримки України напередодні саміту. Наразі завершено роботу над 13 угодами.

"Союзники представлять цілий пакет документів, які послужать мостом до їхнього членства в альянсі", - сказала Сміт у понеділок. 

Також додала, що у декларації буде використано "формулювання,  яким ми опишемо прагнення України до членства".

"Частиною пакету буде інституціоналізація деяких видів двосторонньої підтримки, яка нині надається Україні, і передача її під командування НАТО. Частиною цього буде робота з пошуку нових ресурсів для наших друзів в Україні, а також забезпечення того, щоб ми дали зрозуміти москві, що альянс НАТО нікуди не дінеться", - вказала  Сміт.

Доповнення 

Президент України Володимир Зеленський попросив прискорити процес вступу до альянсу незабаром після повномасштабного вторгнення Росії 2022 року - на торішньому саміті в Литві НАТО відмовила йому в цьому проханні. Замість цього НАТО запропонувала Україні багаторічний пакет допомоги, покликаний зміцнити оборону і допомогти відмовитися від обладнання радянських часів.

31 травня Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що членство України в НАТО стане найвищою гарантією її безпеки і забезпечить міцний мир і стабільність, необхідні для відновлення.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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