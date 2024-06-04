НАТО представит пакет безопасности для Украины как" мост " к членству - СМИ

НАТО планирует предложить Украине пакет мер безопасности на ежегодном саммите альянса, который пройдет этим летом в Вашингтоне. Впрочем, как ожидается, не примет давнюю просьбу страны о вступлении в альянс на фоне вторжения россии. Об этом сообщает Defense News, передает УНН.

Детали

По словам посла США в НАТО Джулианны Смит, помимо представления пакета безопасности в июле, примерно 32 страны завершают работу над рядом двусторонних соглашений по поддержке Украины накануне саммита. Сейчас завершена работа над 13 соглашениями.

"Союзники представят целый пакет документов, которые послужат мостом к их членству в альянсе", - сказала Смит в понедельник.

Также добавила, что в декларации будет использована "формулировка, которой мы опишем стремление Украины к членству".

"Частью пакета будет институционализация некоторых видов двусторонней поддержки, которая сейчас предоставляется Украине, и передача ее под командование НАТО. Частью этого будет работа по поиску новых ресурсов для наших друзей в Украине, а также обеспечение того, чтобы мы дали понять москве, что альянс НАТО никуда не денется", - указала Смит.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский попросил ускорить процесс вступления в альянс вскоре после полномасштабного вторжения россии в 2022 году - на прошлогоднем саммите в Литве НАТО отказала ему в этой просьбе. Вместо этого НАТО предложила Украине многолетний пакет помощи, призванный укрепить оборону и помочь отказаться от оборудования советских времен.

31 мая Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил ,что членство Украины в НАТО станет высшей гарантией ее безопасности и обеспечит прочный мир и стабильность, необходимые для восстановления.