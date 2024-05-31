Членство в НАТО буде найвищою гарантією безпеки України - Столтенберг

Членство в НАТО буде найвищою гарантією безпеки України. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції у п'ятницю за підсумками неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у Празі, пише УНН.

Ми обговорили шлях України до членства в НАТО. Союзники погоджуються, що майбутнє України в НАТО. І ми сповнені рішучості досягти прогресу в накресленні цього шляху. Членство буде найвищою гарантією безпеки України. Це забезпечить міцний мир; і забезпечить стабільність, необхідну для відновлення