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Членство в НАТО буде найвищою гарантією безпеки України - Столтенберг

Членство в НАТО буде найвищою гарантією безпеки України - Столтенберг

Київ • УНН

 • 24657 перегляди

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що членство України в НАТО стане найвищою гарантією її безпеки і забезпечить міцний мир і стабільність, необхідні для відновлення.

Членство в НАТО буде найвищою гарантією безпеки України. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції у п'ятницю за підсумками неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у Празі, пише УНН.

Ми обговорили шлях України до членства в НАТО. Союзники погоджуються, що майбутнє України в НАТО. І ми сповнені рішучості досягти прогресу в накресленні цього шляху. Членство буде найвищою гарантією безпеки України. Це забезпечить міцний мир; і забезпечить стабільність, необхідну для відновлення

- вказав Столтенберг.

Координація допомоги, багаторічне фінансування і шлях до членства: Столтенберг заявив про "значний прогрес" за підсумками переговорів міністрів НАТО щодо України31.05.24, 16:13 • 22085 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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