Членство в НАТО будет самой высокой гарантией безопасности Украины - Столтенберг

Координация помощи, многолетнее финансирование и путь к членству: Столтенберг заявил о "значительном прогрессе" по итогам переговоров министров НАТО по Украине

Министры иностранных дел стран НАТО добились значительного прогресса в вопросах усиления координирующей роли НАТО в предоставлении оборудования и обучения для Украины, многолетних финансовых обязательств от союзников по НАТО для поддержки Украины и обсуждении пути Украины к членству в НАТО.