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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Членство в НАТО будет самой высокой гарантией безопасности Украины - Столтенберг

Членство в НАТО будет самой высокой гарантией безопасности Украины - Столтенберг

Киев  •  УНН

31 мая 2024, 13:45  •  1962 просмотра

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что членство Украины в НАТО станет высшей гарантией ее безопасности и обеспечит прочный мир и стабильность, необходимые для восстановления.

Членство в НАТО будет окончательной гарантией безопасности Украины. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в пятницу по итогам неформальной встречи министров иностранных дел стран НАТО в Праге, пишет УНН.

Мы обсудили путь Украины к членству в НАТО. Союзники соглашаются, что будущее Украины в НАТО. И мы полны решимости добиться прогресса в прокладывании этого пути. Членство будет окончательной гарантией безопасности Украины. Это обеспечит прочный мир; и обеспечит стабильность, необходимую для восстановления

- указал Столтенберг.

Координация помощи, многолетнее финансирование и путь к членству: Столтенберг заявил о "значительном прогрессе" по итогам переговоров министров НАТО по Украине31 мая 2024, 13:13 • 6528 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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