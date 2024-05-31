Координация помощи, многолетнее финансирование и путь к членству: Столтенберг заявил о "значительном прогрессе" по итогам переговоров министров НАТО

Министры иностранных дел стран НАТО на неформальной встрече в Праге сосредоточили дискуссии на поддержке Украины и достигли значительного прогресса в трех вопросах, сообщил на пресс-конференции в пятницу Генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи, пишет УНН.

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Генсек НАТО указал, что встреча была "продуктивной".

""Сегодня окончательных решений принято не было, но мы достигли значительного прогресса в трех вопросах", - подчеркнул Столтенберг.

По его словам, во-первых, речь идет о планах НАТО играть большую координирующую роль в обеспечении оборудованием и обучении.

"Практически вся военная помощь Украине – 99 процентов-поступает от союзников по НАТО. следовательно, имеет смысл, чтобы НАТО играла большую роль в этих усилиях. это позволит нам использовать структуры НАТО, чтобы поставить нашу поддержку на более прочную основу, предоставить Киеву большую предсказуемость и удовлетворить как насущные, так и долгосрочные потребности", - отметил Генсек.

во-вторых, по словам Столтенберга, речь идет о его предложении членам Альянса взять на себя многолетние финансовые обязательства для Украины.

"С момента полномасштабного вторжения России в 2022 году союзники ежегодно оказывали Украине военную поддержку на сумму примерно 40 миллиардов евро. Мы должны поддерживать по крайней мере этот уровень поддержки каждый год столько, сколько потребуется", - подчеркнул Столтенберг.

"Я также предложил, чтобы союзники равномерно распределили это бремя. Это улучшит подотчетность и даст Украине предсказуемость, необходимую для долгосрочного планирования", - отметил он.

наконец, мы обсудили путь Украины к членству в НАТО. Союзники соглашаются, что будущее Украины в НАТО. И мы полны решимости добиться прогресса в рисовании этого пути. Членство будет самой высокой гарантией безопасности Украины. Это обеспечит прочный мир; и обеспечит стабильность, необходимую для восстановления", - указал Столтенберг.

Столтенберг ожидает согласования в июле усиления роли НАТО по поддержке Украины и многолетних финансовых обязательств