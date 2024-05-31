Координація допомоги, багаторічне фінансування і шлях до членства: Столтенберг заявив про "значний прогрес" за підсумками переговорів міністрів НАТО щодо України
Київ • УНН
Міністри закордонних справ країн НАТО досягли значного прогресу у питаннях посилення координуючої ролі НАТО у наданні обладнання та навчання для України, багаторічних фінансових зобов'язань від союзників по НАТО для підтримки України та обговоренні шляху України до членства в НАТО.
Міністри закордонних справ країн НАТО на неформальній зустрічі у Празі зосередили дискусії на підтримці України і досягли значного прогресу в трьох питаннях, повідомив на пресконференції у п'ятницю Генсек НАТО Єнс Столтенберг за підсумками зустрічі, пише УНН.
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Генсек НАТО вказав, що зустріч була "продуктивною".
"Сьогодні остаточних рішень ухвалено не було, але ми досягли значного прогресу в трьох питаннях", - наголосив Столтенберг.
З його слів, по-перше, ідеться про плани НАТО відігравати більшу координуючу роль у забезпеченні обладнанням і навчанні.
"Практично вся військова допомога Україні – 99 відсотків – надходить від союзників по НАТО. Отже, має сенс, щоб НАТО відігравала більшу роль у цих зусиллях. Це дозволить нам використовувати структури НАТО, щоб поставити нашу підтримку на міцнішу основу, надати Києву більшу передбачуваність і задовольнити як нагальні, так і довгострокові потреби", - зазначив Генсек.
По-друге, зі слів Столтенберга, ідеться про його пропозицію членам Альянсу взяти на себе багаторічні фінансові зобов'язання для України.
"З моменту повномасштабного вторгнення росії в 2022 році союзники щороку надавали Україні військову підтримку на суму приблизно 40 мільярдів євро. Ми повинні підтримувати принаймні цей рівень підтримки щороку стільки, скільки буде потрібно", - наголосив Столтенберг.
"Я також запропонував, щоб союзники рівномірно розподілили цей тягар. Це покращить підзвітність і дасть Україні передбачуваність, необхідну для довгострокового планування", - зазначив він.
"Нарешті, ми обговорили шлях України до членства в НАТО. Союзники погоджуються, що майбутнє України в НАТО. І ми сповнені рішучості досягти прогресу в накресленні цього шляху. Членство буде найвищою гарантією безпеки України. Це забезпечить міцний мир; і забезпечить стабільність, необхідну для відновлення", - вказав Столтенберг.
Столтенберг очікує погодження в липні посилення ролі НАТО щодо підтримки Україні та багаторічних фінансових зобов'язань27.05.24, 14:18 • 16984 перегляди