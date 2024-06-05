Большинство украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО и ЕС - опрос IRI

На фоне войны украинцы до сих пор поддерживают идеи относительно вступления Украины в НАТО и Европейский Союз. Об этом свидетельствует опрос Международного республиканского института в Украине (IRI), передает УНН.

Детали

Как заявили, в IRI украинцы продолжают стремиться к вступлению в ЕС и НАТО. Поддержка членства в ЕС колеблется от 91% до 72% среди жителей городов, не находящихся на передовой войны. Поддержка членства в НАТО колеблется от 87% до 64% среди той же группы.

Украинцы считают, что более тесные связи с ЕС и НАТО отвечают их интересам, как показал наш опрос - объясняет директор IRI в Евразии Стивен Никс.

Таким образом, если бы сегодня состоялся референдум по вступлению Украины в НАТО, больше всего сторонников вступления было бы во Львове (87%), Ивано-Франковске (85%) и Тернополе (83%). Меньше всего-в Днепре (56%), Харькове (55%) и Одессе (43%).

Членство в ЕС больше всего поддерживают во Львове (91%), ровно (88%) и Ивано-Франковске (87%). Меньше всего — также В Днепре (62%), Харькове (61%) и Одессе (49%).

Дополнение

Динамика ответов свидетельствует, что количество сторонников вступления в ЕС НАТО во всех городах Украины выросло с 2015 года, но снизилось, если сравнивать с 2023 годом.

Справочно

Опрос проводила социологическая группа "Рейтинг" по заказу Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

Исследование состоялось в 21 городе Украины (Киев и все областные центры, где ситуация безопасности позволяла провести исследование).

Опрос проходил с 13 апреля по 14 мая 2024 года с помощью face-to-face интервью дома у респондентов. Выборка состояла из 16 800 граждан в возрасте 18 лет и старше. Полученные данные в каждом городе были взвешены по полу и возрасту.

Напомним

НАТО планирует предложить Украине пакет мер безопасности на ежегодном саммите альянса, который пройдет этим летом в Вашингтоне. Впрочем, как ожидается, не примет давнюю просьбу Страны о вступлении в альянс на фоне вторжения рф.