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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Большинство украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО и ЕС - опрос IRI

Большинство украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО и ЕС - опрос IRI

Киев  •  УНН

5 июня 2024, 10:28  •  1071 просмотра

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Несмотря на продолжающуюся войну, украинцы по-прежнему решительно поддерживают членство Украины в ЕС и НАТО, причем, согласно опросу Международного республиканского института, поддержка ЕС колеблется от 91% до 49%, а НАТО-от 87% до 43% в разных городах.

На фоне войны украинцы до сих пор поддерживают идеи относительно вступления Украины в НАТО и Европейский Союз. Об этом свидетельствует опрос Международного республиканского института в Украине (IRI), передает УНН.

Детали 

Как заявили, в IRI украинцы продолжают стремиться к вступлению в ЕС и НАТО. Поддержка членства в ЕС колеблется от 91% до 72% среди жителей городов, не находящихся на передовой войны. Поддержка членства в НАТО колеблется от 87% до 64% среди той же группы.

Украинцы считают, что более тесные связи с ЕС и НАТО отвечают их интересам, как показал наш опрос

- объясняет директор IRI в Евразии Стивен Никс.

Таким образом, если бы сегодня состоялся референдум по вступлению Украины в НАТО, больше всего сторонников вступления было бы во Львове (87%), Ивано-Франковске (85%) и Тернополе (83%). Меньше всего-в Днепре (56%), Харькове (55%) и Одессе (43%).

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Членство в ЕС больше всего поддерживают во Львове (91%), ровно (88%) и Ивано-Франковске (87%). Меньше всего — также В Днепре (62%), Харькове (61%) и Одессе (49%).

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Дополнение

Динамика ответов свидетельствует, что количество сторонников вступления в ЕС НАТО во всех городах Украины выросло с 2015 года, но снизилось, если сравнивать с 2023 годом.

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Справочно

Опрос проводила социологическая группа "Рейтинг" по заказу Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

Исследование состоялось в 21 городе Украины (Киев и все областные центры, где ситуация безопасности позволяла провести исследование).

Опрос проходил с 13 апреля по 14 мая 2024 года с помощью face-to-face интервью дома у респондентов. Выборка состояла из 16 800 граждан в возрасте 18 лет и старше. Полученные данные в каждом городе были взвешены по полу и возрасту.

Напомним

НАТО планирует предложить Украине пакет мер безопасности на ежегодном саммите альянса, который пройдет этим летом в Вашингтоне. Впрочем, как ожидается, не примет давнюю просьбу Страны о вступлении в альянс на фоне вторжения рф. 

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Обществополитика
dneprДнепр
natoNATO
vashington-okrug-kolumbiyaВашингтон
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
ukrainaУкраина
ternopolТернополь
ivano-frankovskИвано-Франковск
lvovЛьвов
rovnoРовно
kharkivХарьков
polshaПольша
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