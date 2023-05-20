"Бахмут. Жорстокі бої за кожен метр фортеці": ССО показали нове відео
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Сили спеціальних операцій ЗСУ показали нове відео з Бахмутського напрямку, пише УНН.
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"Бахмут. Жорстокі бої за кожен метр українського міста-фортеці", - повідомили в ССО.
Як зазначається кадри зняті операторами одного з центрів Сил спеціальних операцій ЗС України.
"Жодне відео, зняте у Бахмуті, сповна не передасть того, що відбувається в місті насправді, які титанічні зусилля докладають наші воїни для його захисту і що відчувають насправді у пеклі, що колись було одним з найгарніших міст Донеччини", - зазначили в ССО.
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У Міноборони 19 травня вказували, що на Бахмутському напрямку тривають дуже жорсткі бої, ворог перекинув декілька тисяч осіб.