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"Бахмут. Жорстокі бої за кожен метр фортеці": ССО показали нове відео

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 травня. УНН. Сили спеціальних операцій ЗСУ показали нове відео з Бахмутського напрямку, пише УНН.

Деталі

"Бахмут. Жорстокі бої за кожен метр українського міста-фортеці", - повідомили в ССО.

Як зазначається кадри зняті операторами одного з центрів Сил спеціальних операцій ЗС України.

"Жодне відео, зняте у Бахмуті, сповна не передасть того, що відбувається в місті насправді, які титанічні зусилля докладають наші воїни для його захисту і що відчувають насправді у пеклі, що колись було одним з найгарніших міст Донеччини", - зазначили в ССО.

Доповнення

У Міноборони 19 травня вказували, що на Бахмутському напрямку тривають дуже жорсткі бої, ворог перекинув декілька тисяч осіб.

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