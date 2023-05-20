"Бахмут. Жестокие бои за каждый метр крепости": ССО показали новое видео
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Силы специальных операций ВСУ показали новое видео с Бахмутского направления, пишет УНН.
Детали
"Бахмут. Жестокие бои за каждый метр украинского города-крепости", - сообщили в ССО.
Как отмечается кадры сняты операторами одного из центров Сил специальных операций ВС Украины.
"Ни одно видео, снятое в Бахмуте, сполна не передаст того, что происходит в городе на самом деле, какие титанические усилия прилагают наши воины для его защиты и что чувствуют на самом деле в аду, который когда-то был одним из самых красивых городов Донецкой области", - отметили в ССО.
Дополнение
В Минобороны 19 мая указывали, что на Бахмутском направлении продолжаются очень жесткие бои, враг перебросил несколько тысяч человек.