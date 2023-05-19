На Бахмутському напрямку тривають дуже жорсткі бої, ворог перекинув декілька тисяч осіб

ukru
Ексклюзив
05:38 • 5941 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 277863 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 375141 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 308392 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 343016 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 306949 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 223125 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 206979 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 165555 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 540114 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
 м/с
97 %
745 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
На Хмельниччині 4 роки тюрми отримав чоловік, який ухилявся від служби через помилку в прізвищі на повістці

На Хмельниччині 4 роки тюрми отримав чоловік, який ухилявся від служби через помилку в прізвищі на повістці

30 березня, 21:59 • 10749 перегляди
Президент Фінляндії пропонує Трампу встановити дедлайн припинення вогню в Україні

Президент Фінляндії пропонує Трампу встановити дедлайн припинення вогню в Україні

30 березня, 22:55 • 13693 перегляди
Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

01:13 • 24607 перегляди
Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

01:32 • 22408 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

04:23 • 20760 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 397396 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 540117 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 572875 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 569785 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 469475 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Робітник" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Робітник" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 381 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 206836 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 375137 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 176593 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 167389 перегляди
Актуальне
На Бахмутському напрямку тривають дуже жорсткі бої, ворог перекинув декілька тисяч осіб

На Бахмутському напрямку тривають дуже жорсткі бої, ворог перекинув декілька тисяч осіб

Київ • УНН

 • 623867 перегляди

КИЇВ. 19 травня. УНН. На Бахмутському напрямку тривають дуже жорсткі бої. Ворог не може перемагати якістю, тому бере кількістю. Зокрема, ворог збільшив присутність військ на Бахмутському напрямку на декілька тисяч осіб та намагається використовувати перевагу у важкій артилерії й кількості снарядів. Про це УНН інформує з посиланням на заяву заступниці міністра оборони Ганну Маляр.

Цитата

"Російські війська продовжують атакувати ціною великих втрат, які неспівмірно перевищують наші втрати. У місті Бахмут вони перетворюють будівлі на попіл. Залишають лише фундамент, який неможливо обороняти. Разом з тим, наші війська утримують у Бахмуті рубежі району "Літак", - повідомила вона.

У передмісті Бахмута сьогодні темпи просування ЗСУ дещо знижені. Водночас ворогу не вдається повернути втрачені позиції.

"Наші воїни відбивають всі атаки ворога на цьому напрямку. Оборона Бахмута та передмістя свої військові задачі виконує: ворога нищать, наступальний ворожий потенціал знижують, час для інших запланованих дій виграють", - додала Маляр.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ISW: пригожин визнав, що “вагнер” не може оточити Бахмут

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Tesla
$263.83
Brent
$72.67
Bitcoin
$82,157.00
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,148.44
Ethereum
$1,811.64