На Бахмутському напрямку тривають дуже жорсткі бої, ворог перекинув декілька тисяч осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. На Бахмутському напрямку тривають дуже жорсткі бої. Ворог не може перемагати якістю, тому бере кількістю. Зокрема, ворог збільшив присутність військ на Бахмутському напрямку на декілька тисяч осіб та намагається використовувати перевагу у важкій артилерії й кількості снарядів. Про це УНН інформує з посиланням на заяву заступниці міністра оборони Ганну Маляр.
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"Російські війська продовжують атакувати ціною великих втрат, які неспівмірно перевищують наші втрати. У місті Бахмут вони перетворюють будівлі на попіл. Залишають лише фундамент, який неможливо обороняти. Разом з тим, наші війська утримують у Бахмуті рубежі району "Літак", - повідомила вона.
У передмісті Бахмута сьогодні темпи просування ЗСУ дещо знижені. Водночас ворогу не вдається повернути втрачені позиції.
"Наші воїни відбивають всі атаки ворога на цьому напрямку. Оборона Бахмута та передмістя свої військові задачі виконує: ворога нищать, наступальний ворожий потенціал знижують, час для інших запланованих дій виграють", - додала Маляр.
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