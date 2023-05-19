ISW: пригожин визнав, що “вагнер” не може оточити Бахмут
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Ватажок ПВК “вагнер” євгеній пригожин визнав, що його найманці не можуть оточити українські війська у Бахмуті через втрату позицій на півночі та півдні міста-фортеці. Про це повідомляє Інститут вивченні війни (ISW), пише УНН.
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пригожин звинуватив міноборони росії у втраті вигідних позицій після того, як підпорядковані йому “вагнерівці” відступили з необхідних для оточення позицій Бахмута.
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Про наміри “вагнера” оточити Бахмут повідомлялось і раніше, але ІSW оцінював цей сценарій як малоймовірний.
Ймовірно, пригожин очікував, що українські війська повністю вийдуть із Бахмута через побоювання неминучого оточення, і навіть запропонував дозволити президенту Володимиру Зеленському вивести українські війська з міста 3 березня.
Українські оборонна операція, однак, надавала пріоритет обороні українських позицій на захід від Бахмута, що змусило “вагнер” проходити безпосередньо через саме місто.
Нагадаємо
Учора весь день ворог атакував Бахмут. Всі атаки оборонцями відбиті. Станом на зараз ЗСУ контролюють південно-західну частину Бахмута.
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