Окупанти втрачають ініціативу в районі Бахмута - ISW
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Російські окупанти втрачають ініціативу в районі Бахмута, попри обмежений характер контратак українських захисників. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), пише УНН.
Повідомляється, що російські та українські офіційні особи визнали продовження обмежених українських контратак під Бахмутом 17 травня.
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«міністерство оборони росії заявило, що російські повітряно-десантні війська просунулися незначно, але визнало, що продовжуються українські контратаки проти флангів Бахмута», - ідеться в повідомленні.
Однак, як зазначено, ватажок ПВК "вагнер" євгеній пригожин спростував заяву міноборони рф і розкритикував мо рф за неправдиве представлення відступу як захоплення нових позицій.
«Один відомий мілблогер скаржився, що російські сили тепер повинні реагувати на дії України, маючи на увазі, що російські сили втрачають ініціативу в районі Бахмута, попри обмежений характер українських контратак у цьому районі», - наголошується в повідомленні.
Доповнення
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр 17 травня повідомляла, що в Бахмуті - запеклі бої та ворог дещо просувається, у передмісті - звільнені українськими захисниками останніми днями майже 20 квадратних км не втратили та на окремих ділянках маємо просування.
Командувач Сухопутними військами ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський 16 травня розповів, що використовуючи принцип активної оборони, ми вдаємося до контрнаступальних дій за деякими напрямками під Бахмутом. І повідомив, що ухвалено необхідні рішення для продовження оборонної операції, а також усі можливі сценарії розвитку подій прораховано.