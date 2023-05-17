Бахмутское направление сейчас: в Минобороны говорят, "движемся дальше"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. В Бахмуте - ожесточенные бои и враг несколько продвигается, в пригороде - освобожденные украинскими защитниками в последние дни почти 20 квадратных км не потеряли и на отдельных участках имеем продвижение. Об этом сообщил заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram, пишет УНН.
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"На Бахмутском направлении сейчас: освобожденные в последние дни в пригороде почти 20 квадратных км - не потеряли. Двигаемся дальше. На отдельных участках есть продвижение; в самом Бахмуте ожесточенные бои. Враг несколько продвигается", - написала Маляр.
Детали
По ее словам, "все, что в военном понимании можно сделать в этой ситуации - наше командование и бойцы делают".
"Делают профессионально и на пределе возможностей", - отметила чиновница.
Напомним
Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский 16 мая рассказал, что используя принцип активной обороны, мы прибегаем к контрнаступательным действиям по некоторым направлениям под Бахмутом. И сообщил, что приняты необходимые решения для продолжения оборонной операции, а также все возможные сценарии развития событий просчитаны.
16 мая Маляр указывала, что украинские войска освободили 20 квадратных километров под Бахмутом, но россияне продвигаются в самом городе.