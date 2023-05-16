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Українські війська звільнили 20 квадратних км під Бахмутом, але ворог просувається у самому місті - Маляр

Українські війська звільнили 20 квадратних км під Бахмутом, але ворог просувається у самому місті - Маляр

Київ • УНН

 • 720830 перегляди

КИЇВ. 16 травня. УНН. Українські війська звільнили 20 квадратних кілометрів під Бахмутом, але росіяни просуваються у самому місті, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Інформацію про хід бойових дій слід розглядати в комплексі всіх заходів оборонної операції і не виривати з контексту подій. Приміром, протягом декількох днів наші війська звільнили від ворога на півночі та півдні передмістя Бахмута близько 20 квадратних кілометрів. Водночас, ворог дещо просувається в самому Бахмуті, вщент знищуючи місто артилерією. Крім того, ворог підтягує підрозділи професійних десантників", - наголосила Маляр.

Вона вказала, що "тривають важкі бої з різним результатом".

"У ситуації, що склалась, наші війська роблять максимум і навіть більше. Те, що оборона Бахмута триває стільки місяців та ще й на певних ділянках є просування - це надзусилля наших бійців та високий рівень фаховості командування обороною. Я нагадаю, що ворог має перевагу у кількості людей та озброєння. Разом з тим, завдяки діям наших військових, ще з минулого літа не може реалізувати свої плани на Бахмутському напрямку", - зауважила Маляр.

Нагадаємо

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський розповів, що використовуючи принцип активної оборони, ми вдаємося до контрнаступальних дій на деяких напрямках під Бахмутом. І повідомив, що ухвалено необхідні рішення для продовження оборонної операції, а також, що всі можливі сценарії розвитку подій прораховано.

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