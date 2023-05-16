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Украинские войска освободили 20 квадратных км под Бахмутом, но враг продвигается в самом городе - Маляр

Украинские войска освободили 20 квадратных км под Бахмутом, но враг продвигается в самом городе - Маляр

Киев • УНН

 • 720828 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. Украинские войска освободили 20 квадратных километров под Бахмутом, но россияне продвигаются в самом городе, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Информацию о ходе боевых действий следует рассматривать в комплексе всех мероприятий оборонительной операции и не вырывать из контекста событий. К примеру, в течение нескольких дней наши войска освободили от врага на севере и юге пригорода Бахмута около 20 квадратных километров. В то же время, враг несколько продвигается в самом Бахмуте, полностью уничтожая город артиллерией. Кроме того, враг подтягивает подразделения профессиональных десантников", - отметила Маляр.

Она указала, что "продолжаются тяжелые бои с разным результатом".

"В сложившейся ситуации наши войска делают максимум и даже больше. То, что оборона Бахмута продолжается столько месяцев и еще и на определенных участках есть продвижение - это сверхусилия наших бойцов и высокий уровень профессионализма командования обороной. Я напомню, что враг имеет преимущество в количестве людей и вооружения. Вместе с тем, благодаря действиям наших военных, еще с прошлого лета не может реализовать свои планы на Бахмутском направлении", - отметила Маляр.

Напомним

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский рассказал, что используя принцип активной обороны, мы прибегаем к контрнаступательным действиям на некоторых направлениях под Бахмутом. И сообщил, что приняты необходимые решения для продолжения оборонительной операции, а также, что все возможные сценарии развития событий просчитаны.

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