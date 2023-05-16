"Вагнерівці" залізли, як щурі до мишоловки": Сирський заявив про контрнаступальні дії на деяких напрямках під Бахмутом

ukru
Ексклюзив
08:30 • 6971 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
07:03 • 16960 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
05:38 • 35198 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 283983 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 382826 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 312994 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 345856 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 308702 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 223637 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 207089 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2.5 м/с
85 %
745 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Президент Фінляндії пропонує Трампу встановити дедлайн припинення вогню в Україні

Президент Фінляндії пропонує Трампу встановити дедлайн припинення вогню в Україні

30 березня, 22:55 • 32463 перегляди
Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

31 березня, 01:13 • 40261 перегляди
Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

31 березня, 01:32 • 40042 перегляди
У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

03:06 • 20889 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

04:23 • 38400 перегляди
Публікації
Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

05:38 • 35184 перегляди
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 402802 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 545430 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 577891 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 574675 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 2887 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 16227 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 209388 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 382822 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 178818 перегляди
Актуальне
"Вагнерівці" залізли, як щурі до мишоловки": Сирський заявив про контрнаступальні дії на деяких напрямках під Бахмутом

"Вагнерівці" залізли, як щурі до мишоловки": Сирський заявив про контрнаступальні дії на деяких напрямках під Бахмутом

Київ • УНН

 • 685020 перегляди

КИЇВ. 16 травня. УНН. Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський розповів про контрнаступальні дії українських військ на деяких напрямках під Бахмутом і повідомив, що ухвалено необхідні рішення для продовження оборонної операції, а також, що всі можливі сценарії розвитку подій прораховано, пише УНН.

Сирський повідомив, що на Бахмутському напрямку відвідав командирів та воїнів на передньому краї. 

Цитата

"Вагнерівці" залізли в Бахмут, як щурі до мишоловки. Використовуючи принцип активної оборони, ми вдаємося до контрнаступальних дій на деяких напрямках під Бахмутом. У ворога більше ресурсів, але ми руйнуємо його плани", - зазначив Сирський у Telegram.

Зі слів командувача Східного угруповання військ, разом з командирами частин та підрозділів, "обговорили та ухвалили необхідні рішення для продовження оборонної операції". "Прорахували всі можливі сценарії розвитку подій", - зазначив Сирський.

Деталі

Також він повідомив, що відзначив нагородами наших захисників, а також вручив подарунки нашим бійцям. "Вдячний кожному та кожній за проявлений героїзм, зокрема, військовослужбовцям 57 омпбр, 3 ошбр, 5 ошбр, 24 омбр, 56 омпбр та інших бригад за подвиги на полі бою. Тримаймо стрій! Разом - переможемо! Слава Україні та її захисникам!" - написав Сирський.

Нагадаємо

15 травня Сирський заявив про перший успіх наступальних дій в операції з оборони Бахмута. При цьому він зауважив, що це лише частковий успіх, і саме так його треба сприймати.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Tesla
$263.83
Brent
$73.29
Bitcoin
$81,912.90
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$41.30
Золото
$3,156.20
Ethereum
$1,799.73