"Вагнерівці" залізли, як щурі до мишоловки": Сирський заявив про контрнаступальні дії на деяких напрямках під Бахмутом
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський розповів про контрнаступальні дії українських військ на деяких напрямках під Бахмутом і повідомив, що ухвалено необхідні рішення для продовження оборонної операції, а також, що всі можливі сценарії розвитку подій прораховано, пише УНН.
Сирський повідомив, що на Бахмутському напрямку відвідав командирів та воїнів на передньому краї.
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"Вагнерівці" залізли в Бахмут, як щурі до мишоловки. Використовуючи принцип активної оборони, ми вдаємося до контрнаступальних дій на деяких напрямках під Бахмутом. У ворога більше ресурсів, але ми руйнуємо його плани", - зазначив Сирський у Telegram.
Зі слів командувача Східного угруповання військ, разом з командирами частин та підрозділів, "обговорили та ухвалили необхідні рішення для продовження оборонної операції". "Прорахували всі можливі сценарії розвитку подій", - зазначив Сирський.
Деталі
Також він повідомив, що відзначив нагородами наших захисників, а також вручив подарунки нашим бійцям. "Вдячний кожному та кожній за проявлений героїзм, зокрема, військовослужбовцям 57 омпбр, 3 ошбр, 5 ошбр, 24 омбр, 56 омпбр та інших бригад за подвиги на полі бою. Тримаймо стрій! Разом - переможемо! Слава Україні та її захисникам!" - написав Сирський.
Нагадаємо
15 травня Сирський заявив про перший успіх наступальних дій в операції з оборони Бахмута. При цьому він зауважив, що це лише частковий успіх, і саме так його треба сприймати.