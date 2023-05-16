"Вагнеровцы" залезли, как крысы в мышеловку": Сырский заявил о контрнаступательных действиях на некоторых направлениях под Бахмутом

Сырский сообщил, что на Бахмутском направлении посетил командиров и воинов на переднем крае.

Цитата

"Вагнеровцы" залезли в Бахмут, как крысы в мышеловку. Используя принцип активной обороны, мы прибегаем к контрнаступательным действиям на некоторых направлениях под Бахмутом. У врага больше ресурсов, но мы разрушаем его планы", - отметил Сырский в Telegram.

По словам командующего Восточной группировки войск, вместе с командирами частей и подразделений, "обсудили и приняли необходимые решения для продолжения оборонительной операции". "Просчитали все возможные сценарии развития событий", - отметил Сырский.

Детали

Также он сообщил, что отметил наградами наших защитников, а также вручил подарки нашим бойцам. "Благодарен каждому и каждой за проявленный героизм, в частности, военнослужащим 57 омпбр, 3 ошбр, 5 ошбр, 24 омбр, 56 омпбр и других бригад за подвиги на поле боя. Держим строй! Вместе - победим! Слава Украине и ее защитникам!" - написал Сырский.

Напомним

15 мая Сырский заявил о первом успехе наступательных действий в операции по обороне Бахмута. При этом он заметил, что это лишь частичный успех, и именно так его надо воспринимать.