Сирський заявив про перший успіх наступальних дій в операції з оборони Бахмута
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив про перший успіх наступальних дій в операції з оборони Бахмута. При цьому Сирський зауважив, що це лише частковий успіх, і саме так його треба сприймати, повідомили УНН в управлінні преси та інформації МО України.
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"Просування наших військ на Бахмутському напрямку - це перший успіх наступальних дій в ході проведення операції з оборони Бахмута", - сказав Сирський.
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Зі слів командувача Східного угруповання військ, "останні кілька днів показали, що ми можемо рухатись вперед та нищити ворога навіть у таких надскладних умовах". "Ми воюємо меншим ресурсом, ніж ворог. Разом з тим, нам вдається руйнувати його плани. Все завдяки нашим бійцям, які б’ються з агресором, долаючи найвищу межу людських можливостей", - зауважив Сирський.
"Утім, це лише частковий успіх. І саме так його треба сприймати. Операція з оборони Бахмута триває", - наголосив командувач.
"Усі необхідні для оборони рішення прийняті. Усі можливі сценарії розвитку подій ми з командирами відпрацювали безпосередньо на місці бойових дій", - підкреслив Сирський.
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