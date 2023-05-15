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Сирський заявив про перший успіх наступальних дій в операції з оборони Бахмута

Сирський заявив про перший успіх наступальних дій в операції з оборони Бахмута

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив про перший успіх наступальних дій в операції з оборони Бахмута. При цьому Сирський зауважив, що це лише частковий успіх, і саме так його треба сприймати, повідомили УНН в управлінні преси та інформації МО України.

Цитата

"Просування наших військ на Бахмутському напрямку - це перший успіх наступальних дій в ході проведення операції з оборони Бахмута", - сказав Сирський.

Деталі

Зі слів командувача Східного угруповання військ, "останні кілька днів показали, що ми можемо рухатись вперед та нищити ворога навіть у таких надскладних умовах". "Ми воюємо меншим ресурсом, ніж ворог. Разом з тим, нам вдається руйнувати його плани. Все завдяки нашим бійцям, які б’ються з агресором, долаючи найвищу межу людських можливостей", - зауважив Сирський.

"Утім, це лише частковий успіх. І саме так його треба сприймати. Операція з оборони Бахмута триває", - наголосив командувач.

"Усі необхідні для оборони рішення прийняті. Усі можливі сценарії розвитку подій ми з командирами відпрацювали безпосередньо на місці бойових дій", - підкреслив Сирський.

Нагадаємо

У Бахмуті і на околицях зараз усе складно, але українським військам декілька днів вдалося просуватися, при цьому росіяни підтягують до околиць міста десантно-штурмові загони, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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