Сырский заявил о первом успехе наступательных действий в операции по обороне Бахмута

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"Продвижение наших войск на Бахмутском направлении - это первый успех наступательных действий в ходе проведения операции по обороне Бахмута", - сказал Сырский.

Детали

По словам командующего Восточной группировки войск, "последние несколько дней показали, что мы можем двигаться вперед и уничтожать врага даже в таких сверхсложных условиях". "Мы воюем меньшим ресурсом, чем враг. Вместе с тем, нам удается разрушать его планы. Все благодаря нашим бойцам, которые бьются с агрессором, преодолевая высший предел человеческих возможностей", - отметил Сырский.

"Впрочем, это лишь частичный успех. И именно так его надо воспринимать. Операция по обороне Бахмута продолжается", - подчеркнул командующий.

"Все необходимые для обороны решения приняты. Все возможные сценарии развития событий мы с командирами отработали непосредственно на месте боевых действий", - указал Сырский.

Напомним

В Бахмуте и в окрестностях сейчас всё сложно, но украинским войскам несколько дней удалось продвигаться, при этом россияне подтягивают к окраинам города десантно-штурмовые отряды, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.