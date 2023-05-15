У Бахмуті і на околицях усе складно, але українським військам декілька днів вдалося просуватися - Маляр
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. У Бахмуті і на околицях зараз усе складно, але українським військам декілька днів вдалося просуватися, при цьому росіяни підтягують до околиць міста десантно-штурмові загони. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у Telegram, пише УНН.
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"У Бахмуті і на околицях зараз все складно. Дуже. Всупереч всьому вдалось нашим військам декілька днів просуватись. Це все завдяки надможливостям і професійності наших військових", - написала Маляр.
При цьому, з її слів, "росіяни не змінюють цілі". "Підтягують до околиць Бахмута свої десантно-штурмові загони", - повідомила Маляр.
"Тривають важкі бої. Триває оборона Бахмута", - підсумувала вона.
Нагадаємо
Президент Володимир Зеленський заявив, що Бахмут стримує велику кількість російських військ і не дає їм прорватися у різних напрямках.