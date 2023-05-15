В Бахмуте и в окрестностях все сложно, но украинским войскам несколько дней удалось продвигаться - Маляр
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. В Бахмуте и в окрестностях сейчас все сложно, но украинским войскам несколько дней удалось продвигаться, при этом россияне подтягивают к окрестностям города десантно-штурмовые отряды. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram, пишет УНН.
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"В Бахмуте и в окрестностях сейчас все сложно. Очень. Вопреки всему удалось нашим войскам несколько дней продвигаться. Это все благодаря сверхвозможностям и профессионализму наших военных", - написала Маляр.
При этом, по ее словам, "россияне не меняют цели". "Подтягивают к окрестностям Бахмута свои десантно-штурмовые отряды", - сообщила Маляр.
"Продолжаются тяжелые бои. Продолжается оборона Бахмута", - подытожила она.
Напомним
Президент Владимир Зеленский заявил, что Бахмут сдерживает большое количество российских войск и не дает им прорваться в разных направлениях.