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Президент: Бахмут не дає росіянам прорватися у різних напрямках

Президент: Бахмут не дає росіянам прорватися у різних напрямках

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. Бахмут стримує велику кількість російських військ і не дає їм прорватися у різних напрямках. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Washington Post, передає УНН.

Цитата

«Всі розуміють, що Бахмут – це єдине, що російський президент і пригожин можуть продати своїй розформованій армії й своєму суспільству. Їм Бахмут потрібен тільки для того, щоб сказати: «Ось операція наша. Бачите, ми все робимо правильно. Давайте продовжимо. Ви бачите, що це велика перемога». Тому що 99% російської федерації навіть не розуміють, що таке Бахмут, ніколи там не були й не бачили», - сказав Зеленський.

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«І вона буде йти далі й накопичувати сили — йти далі на Донбас, потім на Дніпро і так далі. І саме тому сьогодні Бахмут — це точка, яка справді тримається. Він справді тримає у полоні велику кількість російських військ і не дає їм прорватися через нашу країну у різних напрямках. Ось чому всі наші військові вважають, що це дуже важливий пункт і що там знищено велику кількість військ противника — у 10 разів більше, ніж наші втрати. Вони їх не щадять, вони їх кидають, а наші війська їх нищать. Ось чому це такий важливий момент у цій війні», - розповів Зеленський.

Доповнення

На Бахмутському напрямку триває оборонна операція, українські війська рухаються вперед на деяких ділянках фронту.

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