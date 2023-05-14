Президент: Бахмут не дает россиянам прорваться в разных направлениях

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«Все понимают, что Бахмут – это единственное, что российский президент и пригожин могут продать своей расформированной армии и своему обществу. Им Бахмут нужен только для того, чтобы сказать: «Вот операция наша. Видите, мы все делаем правильно. Давайте продолжим. Вы видите, что это большая победа». Потому что 99% российской федерации даже не понимают, что такое Бахмут, никогда там не были и не видели», — сказал Зеленский.

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«И она будет идти дальше и накапливать силы — идти дальше на Донбасс, потом на Днепр и так далее. И именно поэтому сегодня Бахмут — это точка, которая действительно держится. Он действительно держит в плену большое количество российских войск и не дает им прорваться через нашу страну в разных направлениях. Вот почему все наши военные считают, что это очень важный пункт и что там уничтожено большое количество войск противника — в 10 раз больше, чем наши потери. Они их не щадят, они их бросают, а наши войска их уничтожают. Вот почему это такой важный момент в этой войне», — рассказал Зеленский.

Дополнение

На Бахмутском направлении продолжается оборонительная операция, украинские войска двигаются вперед на некоторых участках фронта.