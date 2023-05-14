Українські війська продовжують контратаку в районі Бахмута - ISW
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. країнські війська продовжують контратаку в районі Бахмута. Про це повідомляє Інститут вивчення війни в своєму щоденному аналізі, передає УНН.
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"Українські війська продовжують контратаку в районі Бахмута. За даними Інститута вивчення війни станом на 13 травня, під час останніх контратак українські війська звільнили 16,85 квадратних кілометрів у районі Бахмута", - йдеться в аналізі.
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Також зазначається, що відомий російський мілблогер стверджував, що нещодавні успішні обмежені українські контратаки на північ від Хромового (безпосередньо на захід від Бахмута) погіршили здатність російських військ перекрити шосе між Хромовим і Часовим Яром - важливу наземну лінію зв’язку для українських сил, які діяли в самому Бахмуті.
До того ж, військовий блогер стверджував, що російські війська відступили у відповідь на останні українські контратаки на відносно невеликих ділянках лінії фронту, але попередив, що ці "перегрупування" можуть стати більш значними, якщо російські сили не зможуть стабілізувати лінію фронту.
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