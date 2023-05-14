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Українські війська продовжують контратаку в районі Бахмута - ISW

Українські війська продовжують контратаку в районі Бахмута - ISW

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. країнські війська продовжують контратаку в районі Бахмута. Про це повідомляє Інститут вивчення війни в своєму щоденному аналізі, передає УНН.

Цитата

"Українські війська продовжують контратаку в районі Бахмута. За даними Інститута вивчення війни станом на 13 травня, під час останніх контратак українські війська звільнили 16,85 квадратних кілометрів у районі Бахмута", - йдеться в аналізі.

Деталі

Також зазначається, що відомий російський мілблогер стверджував, що нещодавні успішні обмежені українські контратаки на північ від Хромового (безпосередньо на захід від Бахмута) погіршили здатність російських військ перекрити шосе між Хромовим і Часовим Яром - важливу наземну лінію зв’язку для українських сил, які діяли в самому Бахмуті.

До того ж, військовий блогер стверджував, що російські війська відступили у відповідь на останні українські контратаки на відносно невеликих ділянках лінії фронту, але попередив, що ці "перегрупування" можуть стати більш значними, якщо російські сили не зможуть стабілізувати лінію фронту.

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