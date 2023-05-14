ISW: Україна могла завдати удари по ворогу не британськими ракетами, а іншими системами ураження
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Україна могла завдати удари по ворогу не британськими ракетами Storm Shadow, а іншими системами ураження. Про це пише Інститут вивчення війни в своєму щоденному аналізі, передає УНН.
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Російські джерела стверджували, що українські сили завдали ударів по тилових районах росії в Луганській області британськими крилатими ракетами Storm Shadow 12 і 13 травня, що викликало загострення занепокоєння росіян щодо потенційних можливостей України вразити російське матеріально-технічне забезпечення.
Так, 13 травня міноборони росії заявило, що українська авіація 12 травня завдала удару по промислових об’єктах окупованого Луганська крилатою ракетою Storm Shadow.
При цьому, один з російський військових блогерів стверджував, що крилата ракета Storm Shadow завдала б більшої шкоди, а мвс так званої "лнр" заявило, що ЗСУ використовували ракети "Грім-2" для нанесення удару.
Зазначається, що Міністр оборони Сполученого Королівства Бен Уоллес 12 травня підтвердив, що країна постачає Україні ракети, але не уточнив, коли і навіть чи Україна їх отримала.
В Інституті вивчення війни підкреслюють, що в них не має візуального підтвердження того, що українські сили використовували саме крилаті ракети Storm Shadow для ударів по російських позиціях в Україні.
Крім цього, російські військові блогери стверджували, що удар свідчить про те, що українські сили можуть націлити на аеродроми та центри дислокації і матеріально-технічного забезпечення в районах, які раніше вважалися абсолютно безпечними.
Зокрема, порівнювалося використання крилатих ракет із літом 2022 року, коли українські війська почали використовувати ракети HIMARS для ураження російського матеріально-технічного забезпечення в Херсонській області. Підкреслюється, що російський інформаційний простір зараз так само намагається применшити вплив, який можуть мати такі системи.
Нагадаємо
В Інституті вивчення війни зазначили, що дії кремля у війні з Україною піддались критиці з боку “днр-вця” гіркіна.