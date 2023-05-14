ISW: Украина могла нанести удары по врагу не британскими ракетами, а другими системами поражения
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Украина могла нанести удары по врагу не британскими ракетами Storm Shadow, а другими системами поражения. Об этом пишет Институт изучения войны в своем ежедневном анализе, передает УНН.
Детали
Российские источники утверждали, что украинские силы нанесли удары по тыловым районам россии в Луганской области британскими крылатыми ракетами Storm Shadow 12 и 13 мая, что вызвало обострение беспокойства россиян относительно потенциальных возможностей Украины поразить российское материально-техническое обеспечение.
Так, 13 мая минобороны россии заявило, что украинская авиация 12 мая нанесла удар по промышленным объектам оккупированного Луганска крылатой ракетой Storm Shadow.
При этом, один из российский военных блогеров утверждал, что крылатая ракета Storm Shadow нанесла бы больший ущерб, а мвс так называемой "лнр" заявило, что ВСУ использовали ракеты "Гром-2" для нанесения удара.
Отмечается, что Министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес 12 мая подтвердил, что страна поставляет Украине ракеты, но не уточнил, когда и даже получила ли Украина их.
В Институте изучения войны подчеркивают, что у них нет визуального подтверждения того, что украинские силы использовали именно крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по российским позициям в Украине.
Кроме этого, российские военные блогеры утверждали, что удар свидетельствует о том, что украинские силы могут нацелить на аэродромы и центры дислокации и материально-технического обеспечения в районах, которые ранее считались абсолютно безопасными.
В частности, сравнивалось использование крылатых ракет с летом 2022 года, когда украинские войска начали использовать ракеты HIMARS для поражения российского материально-технического обеспечения в Херсонской области. Подчеркивается, что российское информационное пространство сейчас так же пытается преуменьшить влияние, которое могут иметь такие системы.
Напомним
В Институте изучения войны отметили, что действия кремля в войне с Украиной подверглись критике со стороны “днр-вца” гиркина.