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ISW: дії кремля у війні з Україною піддались критиці з боку “днр-вця” гіркіна

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Під час пресконференції ігорь гіркін висловив невдоволення бездіяльністю керівництва рф та неспроможністю окупантів досягти успіхів у наступальних діях. Про це повідомляє Інститут вивчення війни, пише УНН.

Цитата

“... гіркін підтвердив своє переконання, що російська армія в її нинішньому стані не може досягти вирішальних бойових результатів і розкритикував бездіяльність російського керівництва” - йдеться у повідомленні. 

Деталі 

Новостворений “клуб сердитих патріотів” колишнього російського офіцера та затятого націоналіста ігоря гіркіна 12 травня провів пресконференцію, на якій обговорив своє невдоволення нинішнім веденням війни росією в Україні.

На конференції також висловився колишній “народний губернатор” самопроголошеної “днр” павло губарєв, який наголосив, що метою війни має бути ліквідація української державності. Координатор політичної партії “інша росія” михайло аксель звинуватив російську владу у відсутності заходів, необхідних для реалізації цілей війни. 

Довідково

 Як раніше оцінювало ISW, “клуб сердитих патріотів” використовує свою платформу для критики внутрішніх кіл російського керівництва, одночасно захищаючи провоєнну фракцію в Кремлі.

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