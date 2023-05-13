ISW: действия кремля в войне с Украиной подверглись критике со стороны "днр-вца" гиркина
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Во время пресс-конференции игорь гиркин выразил недовольство бездействием руководства рф и неспособностью оккупантов достичь успехов в наступательных действиях. Об этом сообщает Институт изучения войны, пишет УНН.
Цитата
“... гиркин подтвердил свое убеждение, что российская армия в ее нынешнем состоянии не может достичь решающих боевых результатов и раскритиковал бездействие российского руководства” - говорится в сообщении.
Детали
Новосозданный “клуб сердитых патриотов” бывшего российского офицера и ярого националиста игоря гиркина 12 мая провел пресс-конференцию, на которой обсудил свое недовольство нынешним ведением войны россией в Украине.
На конференции также высказался бывший “народный губернатор” самопровозглашенной “днр” павел губарев, который подчеркнул, что целью войны должна быть ликвидация украинской государственности. Координатор политической партии “другая россия” михаил аксель обвинил российские власти в отсутствии мер, необходимых для реализации целей войны.
Справочно
Как ранее оценивало ISW, “клуб сердитых патриотов” использует свою платформу для критики внутренних кругов российского руководства, одновременно защищая провоенную фракцию в Кремле.
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