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"Для росії найгірше тільки починається" - Данілов відреагував на погрози кремля після оголошення про Storm Shadow

"Для росії найгірше тільки починається" - Данілов відреагував на погрози кремля після оголошення про Storm Shadow

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. Секретар РНБО Олексій Данілов у Twitter назвав погрози кремля, які пролунали після заяв про поставки Україні далекобійних ракет Storm Shadow, розмовами з самими собою, і вказав, що "для росії найгірше тільки починається", пише УНН.

Цитата

"Усі спроби росії залякати українців і світ так званою «адекватною відповіддю» – це розмови з самими собою. Все, що путін міг використати, він використав. А для росії найгірше тільки починається. рф без західних розробок та інвестицій – країна-фейк. Попереду руських чекає багато «приємних» зустрічей із передовими технологіями … і це будуть не смартфони", - написав Данілов.

Доповнення

Велика Британія передає Україні ракети великої дальності Storm Shadow, "щоб допомогти повернути території, окуповані росією з початку її вторгнення", заявив у четвер парламенту міністр оборони Бен Воллес.

У кремлі до поставок далекобійних ракет Storm Shadow поставились «вкрай негативно». Речник путіна пмитро пєсков сказав росЗМІ, що "це вимагатиме адекватної відповіді і від наших військових».

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