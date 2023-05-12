"Для россии худшее только начинается" - Данилов отреагировал на угрозы кремля после объявления о Storm Shadow

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"Все попытки россии запугать украинцев и мир так называемым «адекватным ответом» – это разговоры с самими собой. Все, что путин мог использовать, он использовал. А для россии худшее только начинается. рф без западных разработок и инвестиций – страна-фейк. Впереди русских ждет много «приятных» встреч с передовыми технологиями … и это будут не смартфоны", - написал Данилов.

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Великобритания передает Украине ракеты большой дальности Storm Shadow, "чтобы помочь вернуть территории, оккупированные россией с начала ее вторжения", заявил в четверг парламенту министр обороны Бен Уоллес.

В кремле к поставкам дальнобойных ракет Storm Shadow отнеслись «крайне негативно». Пресс-секретарь путина дмитрий песков сказал росСМИ, что "это потребует адекватного ответа и от наших военных».

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