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13 марта, 19:26 • 50111 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 105517 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 108108 просмотра

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13 марта, 13:40 • 108246 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 102015 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 96192 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 110515 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Для россии худшее только начинается" - Данилов отреагировал на угрозы кремля после объявления о Storm Shadow

Киев • УНН

 • 1302108 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. Секретарь СНБО Алексей Данилов в Twitter назвал угрозы кремля, прозвучавшие после заявлений о поставках Украине дальнобойных ракет Storm Shadow, разговорами с самими собой, и указал, что "для россии худшее только начинается", пишет УНН.

Цитата

"Все попытки россии запугать украинцев и мир так называемым «адекватным ответом» – это разговоры с самими собой. Все, что путин мог использовать, он использовал. А для россии худшее только начинается. рф без западных разработок и инвестиций – страна-фейк. Впереди русских ждет много «приятных» встреч с передовыми технологиями … и это будут не смартфоны", - написал Данилов.

Дополнение

Великобритания передает Украине ракеты большой дальности Storm Shadow, "чтобы помочь вернуть территории, оккупированные россией с начала ее вторжения", заявил в четверг парламенту министр обороны Бен Уоллес.

В кремле к поставкам дальнобойных ракет Storm Shadow отнеслись «крайне негативно». Пресс-секретарь путина дмитрий песков сказал росСМИ, что "это потребует адекватного ответа и от наших военных».

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