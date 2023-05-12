рф може розраховувати на крилаті ракети для спроб зриву очікуваного українського контрнаступу, але вони дефіцитні - британська розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. У короткостроковій перспективі росія, ймовірно, розглядає крилаті ракети для наземних атак (LACM) як ключову здатність завдати удару вглиб України, щоб зірвати очікувані українські контрнаступи, але ці ракети дефіцитні. Про це ідеться у черговому звіті Міністерства оборони Великої Британії на основі розвідданих, пише УНН.
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Як зазначають у МО Британії, "у ніч із 8 на 9 травня 2023 року кораблі чорноморського флоту рф випустили по Україні вісім крилатих ракет SS-N-30a SAGARIS ("Калібр")". "Це було лише друге застосування крилатих ракет для наземних атак (LACM) вмф росії з 9 березня 2023 року. Аж до березня 2023 року вмф рф часто запускав SAGARIS. росія, мабуть, тимчасово призупинила використання цієї зброї, бо хотіла відновити свої резервні запаси", - зазначили у британській розвідці.
"У короткостроковій перспективі росія, ймовірно, розглядає крилаті ракети для наземних атак (LACM) як ключову можливість завдати удару вглиб України, щоб зірвати очікувані українські контрнаступи. Однак у більш стратегічному плані росія також вважає, що звичайні SAGARIS та інші крилаті ракети для наземних атак (LACM) відіграють важливу роль у будь-якому гіпотетичному конфлікті з НАТО. Як використовувати цю дефіцитну та дорогу зброю - одна з численних дилем, з якими стикаються російські командири, тому що війна в Україні триває набагато довше, ніж вони спочатку планували", - ідетьс у звіті.
Нагадаємо
У ніч на "сакральне" 9 травня рашисти завдали удару по території України крилатими ракетами морського та повітряного базування. Зокрема, із носіїв у Чорному морі випустили 8 крилатих ракет "Калібр" - усі 8 було знищено.