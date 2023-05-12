рф може розраховувати на крилаті ракети для спроб зриву очікуваного українського контрнаступу, але вони дефіцитні - британська розвідка

ukru
Ексклюзив
08:30 • 31893 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
07:03 • 47763 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
05:38 • 66037 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 292553 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 392557 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 317223 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 348849 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 309230 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 223947 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 207211 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
1 м/с
97 %
746 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

31 березня, 01:13 • 55575 перегляди
Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

31 березня, 01:32 • 56841 перегляди
У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

У Києві сьогодні тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з охоронними заходами: подробиці

31 березня, 03:06 • 45188 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

04:23 • 55886 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 46739 перегляди
Публікації
Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

05:38 • 65923 перегляди
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 410221 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 552090 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 583943 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 580234 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

08:36 • 16678 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 46739 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 211659 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 392545 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 180872 перегляди
Актуальне
рф може розраховувати на крилаті ракети для спроб зриву очікуваного українського контрнаступу, але вони дефіцитні - британська розвідка

рф може розраховувати на крилаті ракети для спроб зриву очікуваного українського контрнаступу, але вони дефіцитні - британська розвідка

Київ • УНН

 • 668135 перегляди

КИЇВ. 12 травня. УНН. У короткостроковій перспективі росія, ймовірно, розглядає крилаті ракети для наземних атак (LACM) як ключову здатність завдати удару вглиб України, щоб зірвати очікувані українські контрнаступи, але ці ракети дефіцитні. Про це ідеться у черговому звіті Міністерства оборони Великої Британії на основі розвідданих, пише УНН.

Деталі

Як зазначають у МО Британії, "у ніч із 8 на 9 травня 2023 року кораблі чорноморського флоту рф випустили по Україні вісім крилатих ракет SS-N-30a SAGARIS ("Калібр")". "Це було лише друге застосування крилатих ракет для наземних атак (LACM) вмф росії з 9 березня 2023 року. Аж до березня 2023 року вмф рф часто запускав SAGARIS. росія, мабуть, тимчасово призупинила використання цієї зброї, бо хотіла відновити свої резервні запаси", - зазначили у британській розвідці.

"У короткостроковій перспективі росія, ймовірно, розглядає крилаті ракети для наземних атак (LACM) як ключову можливість завдати удару вглиб України, щоб зірвати очікувані українські контрнаступи. Однак у більш стратегічному плані росія також вважає, що звичайні SAGARIS та інші крилаті ракети для наземних атак (LACM) відіграють важливу роль у будь-якому гіпотетичному конфлікті з НАТО. Як використовувати цю дефіцитну та дорогу зброю - одна з численних дилем, з якими стикаються російські командири, тому що війна в Україні триває набагато довше, ніж вони спочатку планували", - ідетьс у звіті.

Нагадаємо

У ніч на "сакральне" 9 травня рашисти завдали удару по території України крилатими ракетами морського та повітряного базування. Зокрема, із носіїв у Чорному морі випустили 8 крилатих ракет "Калібр" - усі 8 було знищено.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Tesla
$263.83
Brent
$73.32
Bitcoin
$81,898.00
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$41.11
Золото
$3,155.00
Ethereum
$1,795.93