В українському небі було знищено 23 крилаті ракети
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. В українському небі було знищено 23 крилаті ракети з 25, повідомляють Повітряні сили ЗСУ, пише УНН.
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"У ніч на "сакральне" 9 травня рашисти завдали удару по території України крилатими ракетами морського та повітряного базування.
Близько 22.00 години 8 травня із носіїв у Чорному морі противник випустив вісім крилатих ракет "Калібр", які спрямував на східні регіони країни.
Усі вісім – знищено силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Схід".
Уже ближче до 04.00 ранку 9 травня окупанти здійснили пуски 17 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації – чотирьох Ту-95мс (район Каспію).
Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Центр" знищено 14 крилатих ракет, ще одну – у зоні відповідальності повітряного командування "Південь".
Усього знищено 15 крилатих ракет Х-101/Х-555.
Загалом за дві хвилі обстрілу України у ніч на 9 травня 2023 року російські окупанти здійснили пуски 25 крилатих ракет Калібр та Х-101/Х-555.
23 із них знищено протиповітряною обороною Повітряних Сил Збройних Сил України, у взаємодії із складовими Сил оборони України", - зазначають в Повітряних Силах.
Доповнення
У КМВА повідомили, що в небі над Києвом було знищено близько 15 повітряних цілей. На Київщині виявили велику вирву після нічної атаки ворога.