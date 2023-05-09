В небі над Києвом було знищено близько 15 повітряних цілей - КМВА
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. В небі над Києвом було знищено близько 15 повітряних цілей. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, пише УНН.
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"П’ята повітряна атака по Києву з початку травня! З максимальною щільністю і потужністю нападу саме до 9 травня! Це прояв справжнього культу "Побєдобєсія" - з дня закінчення Другої світової війни створити собі сакральну дату і намагатися вбити цього дня якомого більше цивільного населення!
Сьогоднішня нічна атака була здійснена з чотирьох бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря.
Нагадаю, що напередодні рашисти навмисно задіяли рекордну кількість "Shahed" аби виявити і максимально виснажити ППО Києва.Але, як і на фронті, плани агресора провалилися. Випущені крилаті ракети, йоміврніше всього типу Х-101 (Х-555), не досягли своїх цілей.
Протиповітряна оборона столиці знову спрацювала відмінно! За попередьною інформацією, в повітряному просторі навколо Києва було виявлено і знищено близько півтора десятка ворожих повітряних цілей! Влучань не допущено.Попередньо, без жертв і серйозних руйнувань внаслідок падіння уламків. Інформація оновлюється і уточнюється. Дякуємо нашій ППО за збережені життя киян!", - написав Сергій Попко.
Доповнення
Вночі, у КМВА повідомляли про роботу ППО в Києві. Внаслідок цієї атаки, уламки збитих ракет впали на подвір'я приватного будинку в місті.