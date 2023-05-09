В небе над Киевом было уничтожено около 15 воздушных целей - КГВА

Цитата

"Пятая воздушная атака по Киеву с начала мая! С максимальной плотностью и мощностью нападения именно к 9 мая! Это проявление настоящего культа "Победобесия" - со дня окончания Второй мировой войны создать себе сакральную дату и пытаться убить в этот день как можно больше гражданского населения!

Сегодняшняя ночная атака была осуществлена с четырёх бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря.

Напомню, что накануне рашисты намеренно задействовали рекордное количество "Shahed", чтобы обнаружить и максимально истощить ПВО Киева, но, как и на фронте, планы агрессора провалились. Выпущенные крылатые ракеты, иомоврнее всего типа Х-101 (Х-555), не достигли своих целей.

Противовоздушная оборона столицы снова сработала отлично! По предварительной информации, в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено и уничтожено около полутора десятков вражеских воздушных целей! Попаданий не допущено, предварительно, без жертв и серьезных разрушений вследствие падения обломков. Информация обновляется и уточняется. Спасибо нашей ПВО за сохраненные жизни киевлян!", - написал Сергей Попко.

Дополнение

Ночью, в КМВА сообщали о работе ПВО в Киеве. В результате этой атаки, обломки сбитых ракет упали во двор частного дома в городе.