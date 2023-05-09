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Атака на Київ: уламки ракет впали на подвір'я будинку

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КИЇВ. 9 травня. УНН. Уламки збитої ракети впали на подвір'я приватного будинку в Києві. Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації, пише УНН.

Цитата

"Попередні наслідки збиття ворожих ракет над столицею:

- в Голосіївському районі внаслідок падіння уламків в подвір'я приватного будинку сталось загоряння. Інформація перевіряється;

- в Шевченківському районі виявлені уламки на проїжджій частині.

Інформація по попотерпілих не надходила. Дані попередні, уточнюються!", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Раніше, у КМВА повідомляли про роботу ППО в Києві. У КОВА теж писали, що на Київщині працює ППО.

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