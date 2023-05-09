Атака на Київ: уламки ракет впали на подвір'я будинку
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Уламки збитої ракети впали на подвір'я приватного будинку в Києві. Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації, пише УНН.
Цитата
"Попередні наслідки збиття ворожих ракет над столицею:
- в Голосіївському районі внаслідок падіння уламків в подвір'я приватного будинку сталось загоряння. Інформація перевіряється;
- в Шевченківському районі виявлені уламки на проїжджій частині.
Інформація по попотерпілих не надходила. Дані попередні, уточнюються!", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Раніше, у КМВА повідомляли про роботу ППО в Києві. У КОВА теж писали, що на Київщині працює ППО.