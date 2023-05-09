Атака на Киев: обломки ракет упали во двор дома
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Обломки сбитой ракеты упали во двор частного дома в Киеве. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации, пишет УНН.
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"Предварительные последствия сбития вражеских ракет над столицей:
- в Голосеевском районе в результате падения обломков во двор частного дома произошло возгорание. Информация проверяется;
- в Шевченковском районе обнаружены обломки на проезжей части.
Информация по пострадавшим не поступала. Данные предварительные, уточняются!", - говорится в сообщении.
Дополнение
Ранее, в КМВА сообщали о работе ПВО в Киеве. В КОВА тоже писали, что на Киевщине работает ППО.