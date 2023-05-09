Атака на Киев: обломки ракет упали во двор дома

Цитата

"Предварительные последствия сбития вражеских ракет над столицей:

- в Голосеевском районе в результате падения обломков во двор частного дома произошло возгорание. Информация проверяется;

- в Шевченковском районе обнаружены обломки на проезжей части.

Информация по пострадавшим не поступала. Данные предварительные, уточняются!", - говорится в сообщении.

Дополнение

Ранее, в КМВА сообщали о работе ПВО в Киеве. В КОВА тоже писали, что на Киевщине работает ППО.