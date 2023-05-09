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На Київщині працює ППО - КОВА

На Київщині працює ППО - КОВА

Київ • УНН

 • 5990647 перегляди

КИЇВ. 9 травня. УНН. На Київщині працює ППО. Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації, пише УНН.

Цитата

"Київщина. Увага! Ракетна загроза! Сили ППО працюють по цілях.

Залишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - написали в КОВА.

Також, у Київській міській військовій адміністрації написали про роботу ППО на околицях міста.

"На околицях Києва працює ППО! "Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Перед цим повідомлялося про вибухи в Києві. Наразі, тривога розповсюдилася на всі області України. 

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