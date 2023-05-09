Україною шириться масштабна повітряна тривога
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Україною шириться масштабна повітряна тривога, пише УНН.
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Так, повітряна тривога вже оголошена у північних, східних, південних та центральних областях країни. Актуальну карту повітряних тривог можна переглянути тут.
Нагадаємо
Під час минулої тривоги, ввечері 8 травня, на Дніпропетровщині працювала ППО. Також, ворог наніс удари ракетами С-300 по передмістю Харкова.
У Дніпропетровській ОР закликали не ігнорувати повітряні тривоги вночі.
"В разі оголошення повітряної тривоги сьогодні вночі – обовʼязково реагуйте. Укриття або правило двох стін", - писав Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.